CHP listesinden meclise giren milletvekili partisinden istifa etti! AKP’ye geçecek denilmişti

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CHP listesinden meclise giren milletvekili partisinden istifa etti! AKP’ye geçecek denilmişti

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu; Ekici, Ahmet Davutoğlu ve partililere teşekkür ederek siyasi çalışmalarında başarılar diledi.

Gelecek Partisi’nde bir ayrılık haberi yaşandı. Konya Milletvekili Hasan Ekici, parti üyeliğinden ve Parti Yönetim Kurulu üyeliğinden çekildiğini açıkladı.

Ekici, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Kuruluşundan itibaren farklı kademelerinde görev aldığım Gelecek Partisi’nin Parti Yönetim Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu’na ve değerli partili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi faaliyetlerinde kendilerine başarılar diliyorum.”

HASAN EKİCİ KİMDİR?

1974 yılında Konya’da doğan Hasan Ekici, Yeminli Mali Müşavir olarak meslek hayatını sürdürüyor. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ekici, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Siyasi kariyerinde, 2014-2017 yılları arasında AKP Konya İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve çeşitli komisyonlarda görev yaptı. Ayrıca, Gelecek Partisi’nin Konya Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlenen Ekici, partinin kuruluş sürecinde önemli bir rol oynadı.

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