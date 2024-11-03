CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

Lütfü Savaş CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline verildi.

CHP sözcüsü Deniz Yücel verilen kararı, "MYK kararımızla, Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" sözleri ile duyurdu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısının sonrasında açıklamalarda bulundu. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın disipline sevk edildiğini açıklayan Deniz Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Lütfü Savaş 'Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız.' sözleri ile dikkat çekmişti.

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