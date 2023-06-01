CHP bürosuna saldırıya ilişkin yeni gelişme

DHA’nın haberine göre, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosuna geçen Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi. Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.