CHP Meclis'te oturma eylemine başladı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay’a 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması krize yol açarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

Özel, yaptığı paylaşımda "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim" demişti.

MECLİSİN TOPLANMAYACAĞI AÇIKLANDI

Özgür Özel'in çağrısının ardından TBMM Danışma Kurulu'nun saat 17.00'de toplanacağı ve gündemin 'yargı' olacağı belirtilmişti. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danışma Kurulu'nun toplanmayacağını ifade edildi.

X hesabından (Twitter) açıklama yapan Özel, Meclisi terk etmeme eylemine başlayacaklarını bildirdi.

"TBMM GENEL KURULU'NU TERK ETMEME EYLEMİNE BAŞLIYORUZ"

Özel'in paylaşımı ise şu şekilde:

"Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.

Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz."