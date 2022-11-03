Ali Mahir Başarır'dan uyuşturucu ticareti tepkisi: Bataklık kurutulmuyor

CHP’li Başarır, hazırladığı suç raporunu 2020 ve 2021 yılları arasındaki ilgili kurumların verilerine dayandırarak ortaya koydu.

Raporun içeriğinde kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar, toplum sağlığına karşı işlenen suçlar ile ekonomik ve mali suçlara yer verildi.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK istatistiklerinin karşılaştırılarak hazırlandığı raporda, gündemde yer alan uyuşturucu madde ticareti ve suçlarındaki veriler dikkatleri çekti.

Başarır'ın hazırladığı 2022 Suç Raporuna ulaşmak için tıklayın

231 BİN 652 KİŞİ ŞÜPHELİ

CHP’li Başarır yaptığı açıklamada, “2021 yılındaki uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 117 bin 546 adet soruşturma açılırken, 2020 yılında toplam 98 bin 159 adet soruşturma başlatılmıştır. 2021 yılında 30 bin 626 kovuşturmaya gerek yoktur kararı verilirken 58 bin 95 dava açılmış; 2020 yılında ise 24 bin 850 kovuşturmaya gerek yoktur kararı verilirken de 49 bin 845 dava açılmıştır. Yine bir enteresan bir istatistik daha, 2021 yılında 263 bin 650 adet uyuşturucu madde bulundurmak veya uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatılmış, 105 bin 826 adet dava açılmıştır. Şüpheli sayısının da toplamda 231 bin 652 kişi olduğu gözükmektedir” dedi.

BU İŞİN KARAPARA BOYUTU İLE İLGİLİ KİMSE İLGİLENMİYOR

Türkiye’de 2020 yılında 2573 adet kokain olayı gerçekleştiğini ve 2573 adet kokain olayından toplamda 1961 kilo kokain ele geçirildiğini hatırlatan ve söz konusu istatistiklerin önemini vurgulayan CHP’li Başarır, “Uyuşturucu ticaretinden elde edilen karaparadır. Bununla elbette MASAK, mahkemeler ve savcılar ilgileniyor. Peki 2020 ve 2021 yılında bu kadar uyuşturucu ticaretinden yargılanan varken MASAK ne kadar bildirimi incelemiş? Sadece 2020 yılında 61 bildirimi 2021 yılında ise 88 bildirimi incelemiştir. Bu durum tam bir rezalettir. Bu tablodan anlaşılacağı üzere Türkiye’de bu işin karapara boyutu ile ilgilenen kimse yok” sözlerini dile getirdi.

SON 5 YILDA YAKALANAN UYUŞTURUCU BARONLARINI AÇIKLASINLAR

Uyuşturucu ticaretinde, torbacıyı, kullanıcıyı, onların bir üzerindekilerinin yakalandığını ama en tepedeki uyuşturucu baronlarına hiç kimsenin dokunmadığını kaydeden CHP’li Başarır, “Şimdi bize son 5 yılda yakalanan uyuşturucu baronlarını, illerin başında bulunanların isimlerini açıklasınlar. Ama sadece torbacı, kullanıcılarla ilgileniyorlar. Maalesef bunlar bataklığın sinekleri. Asıl bataklığı kurutacaksın. Bataklığı kurutmadığın müddetçe çözüm üretmek mümkün değildir. Neden bataklığı kurutmuyorsunuz?” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRENLERİ GÖRDÜK

Mersin Limanı’ndaki uyuşturucu ticareti yapan failleri göremediklerini belirten CHP’li Başarır, “Almanya’nın bize, adres ve isim olarak teslim ettiği kişiyi cezaevinde tutamadık. Zindaşti olayındaki rezaleti gördük, İçişleri Bakanı ile fotoğraf çektirenleri gördük, hepsi dışarda. Kimleri yakaladık? torbacıları, kullanıcıları. Elbette bunların yakalanması da önemli ama sen bataklığı kurutmuyorsun?” ifadelerini kullandı.

MASAK’IN İNCELEYEBİLECEĞİ BİR ÖLÇÜDE UYUŞTURUCU TACİRİNİ, BARONUNU YAKALAYAMAMIŞSINIZ

Uyuşturucu ticaretinde de bir hiyerarşi olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Uyuşturucu ticaretinde mahalle sorumluları, ilçe sorumluları, il sorumluları, bölge sorumluları ve baronlar var. En alttaki yakaladığınla ilgili MASAK neyi inceleyecek? Banka hesabı yok, o yok, bu yok. MASAK ancak belli bir meblağın üzerini inceleyebiliyor. Demek ki siz MASAK’ın inceleyebileceği bir ölçüde uyuşturucu tacirini, baronunu yakalayamamışsınız. İşte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İçişleri Bakanına yapmış olduğu eleştiri tam da budur” dedi.

Bir devletten bahsedildiğini belirten CHP’li Başarır, “ En önemli bakanlıklardan bir tanesi İçişleri Bakanlığı, bakanlığın başındaki kişi belli, bakanlığın hali ortada, verdiği resimler ortada. Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün verdiği rakamlar da ortada” ifadelerini kullandı.