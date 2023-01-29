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  • 1 yılda 61,8 milyon kutu antidepresan kullanıldı. CHP Milletvekili Bulut ortaya çıkardı

1 yılda 61,8 milyon kutu antidepresan kullanıldı. CHP Milletvekili Bulut ortaya çıkardı

Giderek derinleşen ve yüz binlerce haneyi yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, ülkenin psikolojik dengesini de altüst etti. 2012 yılında 37,2 milyon kutu olan antidepresan kullanımı 2022’de 61,8 milyona fırladı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 16:11
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CHP Milletvekili Bulut ortaya çıkardı: 1 yılda 61,8 milyon kutu antidepresan kullanıldı

1 yılda 61,8 milyon kutu antidepresan kullanıldı. CHP Milletvekili Bulut ortaya çıkardı
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AKP iktidarının yarattığı kriz, yoksulluğun yanı sıra kaygı bozukluğu ile depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların da artmasına yol açtı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un çalışmasına göre, Türkiye’de antidepresan kullanımı 2012-2022 döneminde yüzde 66 oranında arttı. Verileri değerlendiren Bulut, “Antidepresan kullanımındaki artış, halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaşmıştır” dedi.

Verilere göre, Türkiye’deki antidepresan kullanımı 2022 yılında 2012 yılına oranla yüzde 66 artış kaydetti. 2022’de 2012’ye göre 24 milyon 612 bin 610 kutu daha fazla antidepresan tüketildi. CHP’li Bulut, “Ekonomik krizin etkisiyle vatandaş çareyi antidepresan kullanmakta buluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Antidepresan ilaçlar 2022 yılında ciro bazında bir önceki yıla kıyasla da yüzde 65 artış gösterdi. 2021 yılında antidepresanlara ödenen para 1 milyar 42 milyon 609 bin TL iken 2022 yılında 1 milyar 715 milyon 496 bin TL’ye yükseldi.

BORÇLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

2021 Yılı Dünya Mutluluk Endeksi raporunda Türkiye’nin 8 basamak gerileyerek 146 ülke arasında 112’inci olduğunu anımsatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

ALIM GÜCÜ ERİYOR

“Son günlerin popüler şarkısı gibi ‘Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan.’ Şarkı tam da vatandaşın ruh halini yansıtıyor. Dünya Mutluluk Endeksi’nde geride bıraktığımız ülkeler Ruanda, Zimbabve, Lübnan, Afganistan gibi ülkeler oldu. Vatandaş açlık sınırının altında ücretlerle yaşamını idame etmeye çalışıyor. Alım gücü aydan aya değil, günden güne eriyor. Bir yanda kira diğer yanda faturalar ve fahiş zamlar, ayın sonunu getiremeyen vatandaş kara kara düşünüyor. İktidar vatandaşın psikolojisini bozdu.

Borçlar aldı başını gitti; vatandaş yarınını göremiyor ve gelecekten ümitsiz. Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 2023 yılının ilk iki haftasında 42 milyar lira daha artarak 1 trilyon 615 milyar liraya yükseldi. Borçlu vatandaş sayısında son bir yılda 1 milyon 955 bin kişilik artış yaşandı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise geçen yılın aynı gününe göre 506 bin adet artarak 23 milyon 217 bine çıktı.”

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
29.01.2023 16:51
Bu akp ve Bay recebim 20 yıllık iktidarı ile milleti delirtti kendi seçmenini ise aşırı fozla uyuttu hala uyuyorlar hamdolsun  
 
1950
29.01.2023 16:36
Akp ülke insanı, özellikle de düşünen beyinlerini çileden çıkardı, antidepresan keyfe keder alınmaz, zaten intiharlar ve yakınlarını katledenlerdeki artış bunu gösteriyor zaten, dinden de çıkıyor  
 
Ali vermis
29.01.2023 16:19
Arkadaslar hap icmeyin sagliga zararli .Hem siz nasil bir halksiniz Reisiniz size ne dedi Manda Yogurdu Kestane Bali ve Peygamber Hurmasi tüketin ne güzel saglikli olacaksiniz sükür edeceksiniz Reise  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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