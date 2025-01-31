CHP Milletvekili Gökçek Çağlayan'a sokulmadı! İşte o anlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, otobüs ile geldiği Çağlayan Adliyesi'ne girmek istedi ancak talimat nedeniyle aracın adliyeye girişi engellendi. Gökçek, duruma tepki gösterdi.

Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermekte olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için adliye önüne otobüs ile gelen İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, adliye girişinde durduruldu.

İçeri alınmayan Gökçek, duruma sert tepki göstererek açıklamada bulundu. Gökçek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ifade sonrasında halka hitap edeceği otobüsümüz saatlerdir Çağlayan Adliyesi girişinde engelleniyor. Yaşadığımız hukuksuzlukları vatandaşlarımıza anlatmak isterken dahi hukuksuzluklarla karşılıyoruz" dedi.

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