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  • Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu mahkemece tescillendi. CHP’li Milletvekili duyurdu

Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu mahkemece tescillendi. CHP’li Milletvekili duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tescillendi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:12
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CHP Milletvekili Mehmet Göker duyurdu. Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu mahkemece tescillendi

Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu mahkemece tescillendi. CHP’li Milletvekili duyurdu
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Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanmasıyla büyük tepki çeken Yerlikaya’nın sahte diploma nedeniyle yargınlandığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkeme kararı tescilledi.

CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Usta çırak ilişkisinde bugün: Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi,eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi." diye yazdı.

TBMM’nin sitesinde üniversite mezunu olarak görülen Yerlikaya, AKP’nin resmi sitesinde ise lise mezunu olarak yer alıyor. Yerlikaya’nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği gerekçeli kararında şunlar kaydedildi:

“Güreş sporunda dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sanık aşamalardaki savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek neden yüksek tahsil yapmadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapmadığını söylediğini, diğer şahsın bunu hallederiz diye söylediğini daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi’nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kaydını yaptırdığını savunmuştur.

Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu, sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.”

SAHTE DİPLOMAYLA VAKIFBANK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

Yasaya göre genel müdür yardımcılarının en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olması ve yine en az lisans düzeyinde (hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi alanlar ile mühendislik alanında lisans düzeyinde öğretim görenlerin ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğretim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları) öğrenim görmüş olmaları şarttır. Düzenlenen lise diplomasının sahte olması sebebiyle sahtecilik suçundan hüküm giydiği açık olduğuna göre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanması mümkün değildir.

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Sümer
24.08.2022 15:25
Bu iğrençliklere yorum bile yazmak zaman kaybı. Halkın bazıları hala uyanmadıktan sonra biz hep böyle rezilliklerle yaşamaya devam ediyoruz. Uyan artık halkım uyan.  
 
Hoca
24.08.2022 15:23
Güreşte var ya diploması.Yeter de artar bile.Halen durum bu.CB için ne yazık ki **Türkiye'ye yetmiyor,Dünya'yı yönetiyor** diye cümle kuran bakan bile var.  
 
CAHİL YÖNETİCİLERİN çarkı`cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner
24.08.2022 15:22
"Ezanı susturamayacaksınız" Vatanı bölemeyeceğiniz Bayrağı indiremeyeceğiniz.. Deyip cuma namazına gideceğiz..  
 
TÜM YORUMLAR (51)
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