TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM'de yaptığı çıkışa dair açıklama yaptı.

Çakır, Halk TV'nin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi olacağını belirtti. Meclis'teki konuşmasını hatırlataran Çakır, "Halk TV bana saldırınca, basın toplantısında "Elin iti ele ürer, bizim it de bize ürer" dedim. Yarın sabah dava açacağım" ifadelerini kullandı.

Hasan Ufuk Çakır'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Şimdi ben açık ve net söylüyorum: Bu kurultay başladığı zaman arkadaşlar geldi, "Yok arkadaş" dedim, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber çıktım yola, onu terk etmem." Benim suçum bu, benim başka bir suçum yok. Kemal Bey de geldi, kazanamadı, biz de yanına gittik, dedik ki: "Bizim genel başkanımız sensin." Hatta zatında kurultayda şöyle bir basına açıklama yaptık.

Ben de Antalya'daki kapalı gruplara dedim ki: "Sayın Genel Başkan'ım, siz seçildiniz, bizim genel başkanımız sizsiniz. Fakat 'şaibeli' sizin seçilmiş bir milletvekiline, şaibeli demek partiden ihraç sebebidir. İhraç edecek misiniz?" dedim. O da bana dedi ki: "Ali Mahir'in adına ben senden özür diliyorum." Dedi, "Şimdi bu olay kapandı ya arkadaş, benim neyimi beğenmiyorsunuz? İt yatar... Ben yatmam tabiri caizse.

Hatta Halk TV bana saldırınca, basın toplantısında "Elin iti ele ürer, bizim it de bize ürer" dedim.

Yarın sabah dava açacağım. Şunu arz etmeye çalışıyorum: Elimde bütün dava dilekçeleri RTÜK'e şikayet edeceğim. Cumhuriyet Savcılığı'na da başvuruda bulunacağım.

Şimdi hakkımda yapılmadık bir sürü dedikodu, ya arkadaş, yani sizin yanınıza gelseydim, sizinle beraber olsaydım, yani her tarafı sırtılamasa kabahat olsaydı, beni kucaklayacaktınız. Ben yanlış yoldan olmadım ama seçilmiş genel başkana gittim, dedim: "Siz genel başkan seçildiniz, ben sizin emrinizdeyim" dedim.