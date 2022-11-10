10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

CHP’li 3 vekil hakkında fezleke

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:07
Takip Et

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında fezleke

CHP’li 3 vekil hakkında fezleke
+
Aa
-

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları iddiasıyla hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU

Mart 2019 seçimlerinde Yalova Belediye Başkanı seçilen, ancak kendisinden önceki yönetim dönemindeki bir zimmet iddiası sonucu 27 Şubat 2020'de görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın da yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı, salonda takip etmişti.

Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal, duruşmada; müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ifade etmiş, bilirkişi raporlarında Salman'ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlatmıştı. Yeni sanıkların dava sürecini uzatacak olması nedeniyle Vefa Salman ile ilgili yargılama kararının verilmesini talep edilmiş, mahkeme heyeti ise her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceği değerlendirmesi ile talebi reddetmişti.

Karar üzerine salonda bulunan CHP heyeti, mahkeme heyetine tepki göstermişti. CHP'li Başararı, heyet başkanına, "Yazıklar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırmış, diğer milletvekilleri de mahkeme heyetini eleştirmişti. Yaşanan gerginlik sonrası ara verilen duruşma, izleyicilere de kapatılmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
6
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
7
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
﻿F-16'ların modernizasyonunda kullanılacak AESA radarı tanıtıldı
﻿F-16'ların modernizasyonunda kullanılacak AESA radarı tanıtıldı
﻿F-16'ların modernizasyonunda kullanılacak AESA radarı tanıtıldı
﻿Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 personel alacak
﻿Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 personel alacak
﻿Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 personel alacak
﻿İşte kadınların baş belası Rahim ağzı kanseri ile ilgili her şey…
﻿İşte kadınların baş belası Rahim ağzı kanseri ile ilgili her şey…
﻿İşte kadınların baş belası Rahim ağzı kanseri ile ilgili her şey…
﻿Dünya katmanını aşarak bir eve göktaşı düşme olasılığı açıklandı
﻿Dünya katmanını aşarak bir eve göktaşı düşme olasılığı açıklandı
﻿Dünya katmanını aşarak bir eve göktaşı düşme olasılığı açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.