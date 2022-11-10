CHP’li 3 vekil hakkında fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları iddiasıyla hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU

Mart 2019 seçimlerinde Yalova Belediye Başkanı seçilen, ancak kendisinden önceki yönetim dönemindeki bir zimmet iddiası sonucu 27 Şubat 2020'de görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın da yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı, salonda takip etmişti.

Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal, duruşmada; müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ifade etmiş, bilirkişi raporlarında Salman'ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlatmıştı. Yeni sanıkların dava sürecini uzatacak olması nedeniyle Vefa Salman ile ilgili yargılama kararının verilmesini talep edilmiş, mahkeme heyeti ise her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceği değerlendirmesi ile talebi reddetmişti.

Karar üzerine salonda bulunan CHP heyeti, mahkeme heyetine tepki göstermişti. CHP'li Başararı, heyet başkanına, "Yazıklar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırmış, diğer milletvekilleri de mahkeme heyetini eleştirmişti. Yaşanan gerginlik sonrası ara verilen duruşma, izleyicilere de kapatılmıştı.