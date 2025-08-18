CHP milletvekilleri de mi AKP yolunda? Ortalığı karıştıracak kulis bilgisi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren çok sayıda belediye başkanı AKP'ye geçti. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İYİP, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AKP’ye katıldı.

6 YILDA 106 BAŞKAN KATILDI

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre ise durum çok farklı. İddiaya göre 31 Mart seçimlerinin hemen akabinde muhalefetin yönetiminde olan birçok belediye, AKP’ye geçmek için talepte bulundu. Seçmen iradesine saygıyı ön planda tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi zamanı değil” diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdi. Makul süre aşıldıktan sonra ise transferler başladı.

MİLLETVEKİLLERİ DE KATILACAK İDDİASI

Öte yandan AKP, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinden sonra muhalefet partilerinden 11 vekili kadrosuna kattı. İddiaya göre önümüzdeki günlerde vekil katılımlarının da devam edeceği, bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğü Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.