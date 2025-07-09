CHP miting maratonuna başladı. Sancaktepe'de buluşma

Cumhuriyet Halk Partisi , İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul ayağındaki 11. buluşmasını Sancaktepe'de düzenliyor.

Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi'ndeki miting başladı. Özgür Özel konuşmasında 'Ekrem Başkanı alacağız' diye konuştu.

'Ortada iddianame bile yokken bizi zorluyorlar' diyen Özel, 'önce adalet önce hürriyet diyenler kazanacak' diye ekledi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada “Yarın Adana, Cuma Antalya, Cumartesi Malatya, Pazar Adıyaman’dayız” demişti.