CHP miting takviminde yeni durak belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresini duyurdu.

Çelik, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla partisinin her hafta Türkiye'nin bir ilinde ve İstanbul'un ilçelerinde sürdürdüğü yeni miting adresinin Zeytinburnu ilçesi olacağını duyurdu.

Miting, 3 Eylül Çarşamba günü Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Çelik, paylaşımında şunları söyledi:

"Halk kazanacak! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyor; irademize sahip çıkıyoruz."