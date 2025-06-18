CHP mitingi Avcılar'da. Özgür Özel konuşma yapıyor

CHP 9. kez düzenlediği Millet iradesine sahip çıkıyor mitingi Avcılar'da gerçekleşiyor.

CHP'nİn Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklu belediye başkanı Utku Caner Çaykara'nın mektubunun okunmasının ardından CHP Genel BaşkanI Özgür Özel'in konuşması başladı. İstanbul'da düzenlenen 9. gece mitinginde konuşan Özgür Özel konuşması esnasında 'ceketi çıkar' denilince 'ceketi çıkarıp kolları sıvayanı çıkarmak için buradayız' dedi.

Özgür Özel konuşmasında "Bu meydanda ahlaki üstünlük var, psikolojik üstünlük var çünkü haklıyız, birileri saraylarında ama psikolojileri yerin yedi kat dibinde, bizim arkadaşlarımız Silivri zindanlarında ama moralleri yerin yedi kat üstünde çünkü haklıyız' dedi.

'ŞANTAJLA ADALET OLMAZ'

Özgür Özel konuşmasında "Hem Utku'ya kefilim hem Ekrem Başkan'a kefilim ben ne Utku'yu ne Ekrem Başkanı tanıdığım güne pişman değilim onlara sonuna kadar kefilim ama şunu biliyorum sen anayasaya aykırı olarak İstanbul'a atadığın güne de ona güvendiğine de bin pişmansın çünkü iftirayla kara çalarak sonuç almaya çalışmak korkaklıktır, biz meydandayız karşındayız, gizli tanıklarla yalancı şahitlerle, insanlara zorla şuraya imza at çocuğuna kavuş diyerek şantajlarla adalet olmaz" diye ekledi.

Özgür Özel konuşmasında 'Sırf Erdoğan kazanamayacak diye bu zulüm yapılır mı' dedi. Özgür Özel konuşmasında Ekrem ve Utku Başkanlar için 'Yiğidim Aslanım' şarkısını mitinge katılanlar dinletti. Avcılar'daki mitinge katılar telefonlarının ışıkları ile şarkıya eşlik etti.

'Avcılar'ı gören var görmeyen var göstermeyen de var'diyen Özgür Özel konuşmasında boykot hatırlatması da yaptı.