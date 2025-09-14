CHP mitinginde çok sayıda gözaltı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

CHP'nin Ankara Tandoğan'da düzenlediği miting için gelen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nden (TAYAD) 6 kişi gözaltına alındı.

CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılmak isteyen TAYAD'lılar, taşıdıkları pankart nedeniyle alana alınmadı. “Ölüm orucunda olan Serkan Onur Yılmaz’ın talepleri kabul edilsin.

Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın” yazılı pankart taşıyan grup, alana girişleri engellenince bir süre slogan attı.

Kasa skandalı sonrası Davutoğlu'ndan bomba paylaşım! Erdoğan'ın kendisine söylediği sözleri ilk kez açıkladıKasa skandalı sonrası Davutoğlu'ndan bomba paylaşım! Erdoğan'ın kendisine söylediği sözleri ilk kez açıkladı

Ardından polis ekipleri grubu çembere aldı. Basının görüntü almasını engellemek amacıyla polisler kalkanlarını kaldırdı. Müdahalede bulunan polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı uygulamasına mitinge katılan vatandaşlar tepki gösterdi.

Son Haberler
Oscar ödüllü Charlize Theron’un evi soyuldu: Hırsızlar otomobilini çaldı!
Oscar ödüllü yıldıza hırsızlık şoku! Eve açık kapıdan girdi
Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor
Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor
Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan ile F.Bahçe tribünlerini selamladı
Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan ile F.Bahçe tribünlerini selamladı
CHP mitinginde çok sayıda gözaltı!
CHP mitinginde çok sayıda gözaltı!
Arsa fiyatları zirveye çıktı! Vatandaşlar akın akın o ile gidiyor
Arsa fiyatları zirveye çıktı! Vatandaşlar akın akın o ile gidiyor