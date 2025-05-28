CHP mitinginde İmamoğlu yasağı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP mitinginde İmamoğlu yasağı!

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu pankartlar alınmadı.

CHP'nin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingine İmamoğlu yasağı damga vurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuya ilişkin polis ile müzakere etti. Çelik, mitingte yapılan müdahaleyi duyurarak şunları söyledi:

Ankara'dan tükenmiş iktidarını sürdürmek isteyen bir kişi Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarından korkar hale gelmiştir. İlçe binalarımızdan Ekrem Başkanın afişlerini indirmek istediler, X hesabını yasaklayıp susturmak istediler. Şimdi benim ve yol arkadaşlarımın görüşmesine izin vermiyorlar ve posterleri kaldırmak istiyorlar. Ama biz bütün İstanbul'da 17.00 ve 19.00 arasında bu posterlerle olacağız.

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