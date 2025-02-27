CHP MYK olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından CHP MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı saat 19.00'da başlayacak.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajında, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yapmıştı.

terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çağrısının üzerine CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Lideri Özel’in başkanlık edeceği toplantının saat 19.00’da başlaması bekleniyor. MYK toplantısı sonrasında açıklama yapılabileceği belirtiliyor.