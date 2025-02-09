CHP nereye koşuyor?

CHP giderek gündemin dışına düşüyor. Ülkenin onca meselesi varken Özgür Özel, bütün mesaisini İmamoğlu’nu CB adayı yapmak için harcıyor.

Erdoğan’a karşı İmamoğlu. Ne değişecek, sorusunun cevabı yok.

Halbuki düne kadar CHP’nin bir parlamenter sisteme dönüş davası vardı, beşli çete meselesi vardı. Hırsızlıkla, yolsuzlukla mücadele derdi vardı. Kılıçdaroğlu gitti,her şey bitti. Siz hiç Özel veya İmamoğlu’nun ağzından beşli çete lafını duydunuz mu? Yolsuzlukla, fesat karıştırılmış ihalelerle mücadele etmeyecekseniz neyle mücadele edeceksiniz? Türkiye yönetilmiyor, soyuluyor.

Sizin adama karşı bizim adamımız diye bir politika ile bu sorun çözülür mü? Mesele Cumhurbaşkanını değiştirmek değil, mesele sistemi, bu yönetim tarzını değiştirmektir. Sizin tek adama karşı bizim tek adamımız politikasının hiç bir şansı yoktur. Doğru olan,tek adama karşı, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı öne sürmektir. Tek adamın alternatifi başka bir tek adam değildir. Tek adama karşı demokrasi,

Tek adama karşı adalet,

Tek adama karşı parlamenter sistem.

CHP bugüne kadar böyle bir alternatif politika sunamadı.

Yerel seçimlerde alınan oylarla bu işin kotarılacağını düşündü.Her seçimin havası, psikolojisi, şartları farklıdır. Vatandaşı aynı noktada tutmak için AKP ve Erdoğan’dan farklı şeyler söylemek lazım. Bir gün kırmızı kart çıkarıp bir başka gün gölge kabine kurduk demekle olmaz. Müsamere çocuğu gibi siyaset yapmak Erdoğan’ı tahtından indirmeye yetmez.

Ülkenin tek meselesi İmamoğlu’nun beklentilerini karşılamak mıdır?

Özel, Kılıçdaroğlu kadar Erdoğan’ı rahatsız etmiyor veya edemiyor. Ortada fol yok yumurta yokken aday belirlemek hangi akla hizmettir. Bu, parti içinde bilerek isteyerek küskünlükler yaratmaktır. Potansiyel adayların enerjisini, şevkini düşürmektir.

Yeni bir CB seçmeye CHP’nin tek başına oyları yetmez, ittifaklar, iş birlikleri gerekir. Özel izlediği politika ile böyle bir işbirliğine ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Güç zehirlenmesi böyle bir şey. Bir seçim başarısı CHP’yi tek başına/ bir başına politikasına itti. Bu yol Erdoğan’ı onca başarısızlığına rapmen tekrar cumhurbaşkanlığına taşır. Yeni bir tek adam değil, Türk milleti demokrasi, adalet, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele istiyor. Eski tas eski hamam olduktan sonra kimin gidip kimin geldiğinin ne önemi var?..