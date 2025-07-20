CHP Niğde Milletvekili Gürer: Fabrikalar satılıyor, şirketler kapanıyor!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, şirket ve firmaların konkordato başvurularının, "borcumu ödeyemiyorum" feryadı olduğunu, bu yılın sadece temmuz ayında Türkiye genelinde 6 fabrika icra yoluyla satışa çıkarıldığının açıklandığını belirtti.

Farklı bölgelerde farklı iş kollarında onlarca işçi çalıştıran ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan iş yerlerinin kapandığını, satıldığını, el değiştirdiğini ifade eden Gürer, "Ekonomik sorunların artması yanında üretim tesisleri birer birer icradan satılıyorsa, bu artık yaşanan sorunların dar boğazın acı bir yansımasıdır. 2025 yılının ilk 6 ayında toplam 2776 firma konkordato talebinde bulundu. Haziran ayında 541 başvuru yapılırken, bu başvuruların 292’si için geçici mühlet, 132’si için kesin mühlet kararı verildi. 91 başvuru reddedilirken, 19'u doğrudan iflasla sonuçlandı. 7 dosyada ise konkordato tasdiki sağlandı. Bu veriler, işletmelerin borç sarmalına saplandığını ve iflastan kaçınmak için son çare olarak konkordatoya başvurduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Şirket ve kooperatif kapanışlarındaki ciddi artışlara dikkat çeken Gürer, bu yılın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısının, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 oranında azaldığını, aynı dönemde kurulan kooperatif sayısında da yüzde 24,9 oranında düşüş yaşandığını aktardı.

"2025 YILININ HAZİRAN AYINDA 14 BİN 92 ŞİRKET KAPANMIŞTIR"

Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi: