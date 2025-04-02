CHP Olağanüstü Kurultayı basına kapalı yapılacak! Parti kaynakları duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, 6 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultayını basına kapalı yapma kararı aldı. Kurultayın Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenleneceği bildirilirken, parti kaynakları, basına kapalı olmasının teknik ve fiziki zorunluluklardan kaynaklandığını belirtti.

Parti yetkilileri, olağanüstü kurultay kararının alınmasının ardından 15 gün içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatarak, bu kısa sürede daha büyük ve uygun bir salon bulunamadığını kaydetti.

Kurultayın yapılacağı kültür merkezinin kapasitesinin yaklaşık bin 500 kişiyle sınırlı olduğu, kurultaya ise bin 400 civarında delegenin katılacağı ifade edildi. Delegeler dışında parti görevlileri ve teknik ekiplerin de salonda bulunacağı, bu nedenle fiziki kapasitenin basın mensuplarını da ağırlamaya elverişli olmadığı vurgulandı.

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Buna rağmen, basının bilgilendirilmesi için bazı düzenlemelerin yapılacağı bildirildi. Parti yetkilileri, gazeteciler için ayrı bir çalışma alanı oluşturulacağını ve kurultayın canlı olarak takip edilebilmesi için yayın frekansının paylaşılacağını açıkladı.

CHP'de olağanüstü kurultay kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş çaplı operasyonların üçüncü gününde ve 23 Mart'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ön seçiminin iki gün öncesinde alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay kararını "partiye kayyım atanacağı ve ön seçimin iptal edilme riski" gerekçesiyle aldıklarını belirtmiş, "Başvuru yapmasaydık sandığı elimizden alacaklardı" ifadelerini kullanmıştı.