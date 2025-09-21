CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor

Düzenleme: Murathan Demircioğlu
CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor

Ankara'da gerçekleşen CHP 22. Olağanüstü Kurultayı ile şaibe iddialarının ortadan kaldırılması ve süren davaların konusuz bırakılması amaçlanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'daki Nâzım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde topluyor.

Son olağanüstü kurultayını 6 Nisan'da gerçekleştiren CHP bir yılda ikinci kez kurultaya gidiyor. Güven tazelemesi olarak görülen 22. Olağanüstü Kurultayı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarına karşı hamle olarak toplanıyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip aday çıkması beklenmiyor. Öte yandan CHP lideri Özel, kurultay öncesi başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak davette bulundu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı belirtildi.

1kapak.jpg

CHP, son iki yılda üçüncü kurultaıy yapıyor. 4-5 Kasım 2023 taihinde, Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.

Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararını verdiKemal Kılıçdaroğlu kurultay kararını verdi

Özgür Özel'den ezberleri yerle bir eden hamle! Partililerin ağzını bıçak açmıyor...Özgür Özel'den ezberleri yerle bir eden hamle! Partililerin ağzını bıçak açmıyor...

Son Haberler
CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor
CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor
Fırtına gibi bir macera! Sel sularında botla yolculuk: Rize'nin şaşırtıcı hikayesi
Fırtına gibi bir macera! Sel sularında botla yolculuk: Rize'nin şaşırtıcı hikayesi
Van Gölü sahilinde hummalı temizlik
Van Gölü sahilinde hummalı temizlik
Estetik mağdurlarıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay'dan emsal karar
Estetik mağdurlarıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay'dan emsal karar
Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım fırtınası! İstemediği maddeler veto edildi
Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım fırtınası! İstemediği maddeler veto edildi