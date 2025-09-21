CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'daki Nâzım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde topluyor.

Son olağanüstü kurultayını 6 Nisan'da gerçekleştiren CHP bir yılda ikinci kez kurultaya gidiyor. Güven tazelemesi olarak görülen 22. Olağanüstü Kurultayı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarına karşı hamle olarak toplanıyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip aday çıkması beklenmiyor. Öte yandan CHP lideri Özel, kurultay öncesi başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak davette bulundu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı belirtildi.

CHP, son iki yılda üçüncü kurultaıy yapıyor. 4-5 Kasım 2023 taihinde, Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.

Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.

