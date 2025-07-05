CHP olağanüstü toplanıyor: Belediyelere operasyonu konuşacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP olağanüstü toplanıyor: Belediyelere operasyonu konuşacaklar

CHP'ye yönelik peş peşe alınan gözaltı kararları sonrası Genel başkan Özgür Özel MYK'yı acil olarak toplama kararı aldı. 10.30'daki toplantıya Özel başkanlık edecek.

CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK’yi acilen toplama kararı aldı.

Özel’in saat 10.30’da parti MYK’si ile toplantı yapacağı öğrenildi.

Toplantıda son operasyonda gerçekleşen gözaltılar ve izlenecek yol haritasının konuşulması bekleniyor.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Haberler
Kozağaç Baraj Gölü’ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
Kozağaç Baraj Gölü’ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altında
Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altında
Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu
Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu
Hava kirliliği alarm veriyor! Uzmanlardan acil önlem çağrısı
Hava kirliliği alarm veriyor! Uzmanlardan acil önlem çağrısı
Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı tartışma yarattı! Kullanıcılar zamanlamayı yanlış buldu
Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı tartışma yarattı! Kullanıcılar zamanlamayı yanlış buldu