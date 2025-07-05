CHP olağanüstü toplanıyor: Belediyelere operasyonu konuşacaklar

CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK’yi acilen toplama kararı aldı.

Özel’in saat 10.30’da parti MYK’si ile toplantı yapacağı öğrenildi.

Toplantıda son operasyonda gerçekleşen gözaltılar ve izlenecek yol haritasının konuşulması bekleniyor.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.