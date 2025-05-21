CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: Haddini bil Numan!

Ali Yazan /Ordu

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Alevi toplumunu hedef alan ifadelerine sert sözlerle yanıt verdi.

Adıgüzel, Kurtulmuş’u “Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e karşı bir isim” olarak tanımlayarak, “Ne Alevi toplumu ne de bizler onu ciddiye alıyoruz ama mesele, sorumlu bir makamdan bu sözlerin çıkmasıdır” dedi.

“NUMAN KURTULMUŞ’UN ATATÜRK VE CUMHURİYET KARŞITI TAVRI SÜREKLİ”

Adıgüzel, Kurtulmuş’un daha önce de Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla gündeme geldiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Numan Kurtulmuş kimdir? İskilipli Atıf Hoca hayranı, mezar sevicisidir. Atatürk’e ve Cumhuriyet’e karşı her fırsatta konuşan birisidir. Alevi toplumu TBMM’nin kuruluşunda büyük pay sahibidir. Meclis Başkanlığı gibi bir makamda oturan birinin bu tarihi gerçeği bilmemesi kabul edilemez.”

“NUMAN KURTULMUŞ’UN ORDU’YA BİR GRAM FAYDASI OLMAMIŞTIR”

Kurtulmuş’un hem Türkiye’ye hem de memleketi Ordu’ya faydasız olduğunu söyleyen Adıgüzel, geçmiş seçim vaatlerini hatırlatarak şunları söyledi:

“2015’te Ordu’da 5 mega proje sözü verdi, 5-0 yapacağız dedi. Seçmen cevabı verdi; CHP’li vekil sayısını ikiye çıkardı. 10 yıl geçti, tek bir proje ortada yok. Ne Ordu’da ne Ünye’de. Biz çevre mücadelelerinde halkın yanındaydık, Numan yoktu.”

“BU KİŞİ NASIL KÜLTÜR BAKANI YAPILDI?”

Adıgüzel, Kurtulmuş’un geçmişte Kültür Bakanlığı yapmasına da tepki gösterdi.