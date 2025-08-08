CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticisine tuzak mı kuruluyor?

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin 600 bin tonluk fındık rekolte açıklamasına tepki göstererek Rekabet Kurumu ve Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Rekoltenin 350 bin tonu bile bulamayacağını belirten Adıgüzel, rekolteyi yüksek göstererek fiyatları düşürmeye çalışan çevrelerin üreticiye değil, tüccara çalıştığını savundu.

Adıgüzel, sosyal medya platformu X’te yayınladığı videoda fındık sezonunun olumsuz iklim koşullarıyla geçtiğini hatırlatarak, “Bu yıl don vurdu. Sona geldi sam vurdu. Kuraklık vurdu. Zaten kokarca saldırıyor bir taraftan” dedi. Tarım müdürlüklerinin yaptığı çalışmada rekoltenin 400 bin ton civarında çıktığını belirten Adıgüzel, Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin 600 bin ton açıklamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ya arkadaş siz bu 200.000 tonu nerede gördünüz? Hangi çalışmada gördünüz? Bu ne biçim bir aymazlıktır? Be vicdansızlar! Be ahlaksızlar! Be operasyon çocukları! Siz gelip de bu fındıkların dallarında hangi fındığı gördünüz? Yani şu kurumuş dalda nerenizde baktınız?”

Fındığın büyük bölümünün içinin boş olduğunu belirten Adıgüzel, üreticinin büyük zararla karşı karşıya kaldığını söyledi: “İki fındıktan biri zaten boş. Bu şekilde harmana kadar getirip emek veren insanlar, fındığın çoğunda patozun arkasında görecek.”

"ÜLKESİNİ FERRERO'YA SATAN İŞBİRLİKÇİ ÇETE"

Rekolte düşük olduğu için fiyatların yükseleceğini ifade eden Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de uyarıda bulundu: “Fındık yıl sonuna doğru 400-500’ü geçecek. Fiyatı bu yıl üretici belirleyecek. TMO, sen de 300’ün altında fiyat telaffuz edersen üreticiye değil tüccara çalışıyorsun derim, sana da sıra gelecek.”

Adıgüzel, rekolteyi yüksek gösterenleri “ülkesini Ferrero’ya satan vatan haini işbirlikçi çete” olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Karadeniz İhracatçılar Birliği bu ülkeye ihanet etmektedir. Ülkesini satan her şeyini satar. Ferrero teminat verdi, devletin fiyatının altından fiyat açıklamayacağım diye. E peki devletin açıkladığı rekoltenin üstünden rekolte açıklarsan ne olacak? Bu suç değil mi?”

SUÇ DUYURUSU!

Rekolte açıklamalarıyla piyasaya müdahale edildiğini vurgulayan Adıgüzel, yargı makamlarını harekete geçmeye çağırdı:

“Rekabet Kurumu’nu, Cumhuriyet savcılarını, Türk mahkemelerini göreve davet ediyorum. Ferrero aynı Karadeniz İhracatçılar Birliği eliyle daha önceki operasyonlarına devam etmektedir. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum.”

“FINDIĞINIZI BEKLETİN”

Adıgüzel, üreticilere seslenerek erken satış yapmamalarını istedi:

“Fındığınızı satmayın. Fiyat 400-500 lirayı bulacak. Piyasa yukarı giderken araya düşük fiyatla girmeye kalkarsa bu da vatana ihanettir. Tüm yurttaşlarımız verimli bahçelerdeki fındığın değerini bilerek hareket etmeli.”