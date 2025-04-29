CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan iktidara sert eleştiri

Ali YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ordu’nun mevcut iktidar tarafından adeta cezalandırıldığını ifade ederek, yaşanan sorunlara sert tepki gösterdi.

Torun, uzun süredir iktidarda olanların Ordu halkına karşı sorumsuz davrandığını vurgulayarak, fındık üreticilerinin yaşadığı zararlara ve yollarla ilgili ciddi sorunlara dikkat çekti. Son haftalarda meydana gelen zirai don ve kahverengi kokarca zararı konusunda yetkililerin sessiz kalmasını eleştiren Torun, özellikle Tarım Bakanı'nın Ordu ziyaretinde somut adımların atılmadığını belirtti.

Ordu çevre yolunda ve Karadeniz Sahil Yolu'nda devam eden çalışmaların plansız ilerlediğine de değinen Torun, yaz mevsimiyle birlikte şehre dönecek gurbetçilerin yoğun trafik nedeniyle büyük mağduriyet yaşayacağını ifade etti. Seyit Torun, Ordu- Altınordu çevre yolu ve şehir hastanesine ulaşım konusunda da ciddi uyarılarda bulunarak, Ulaştırma Bakanlığı’na “Geceli gündüzlü çalışarak bu yolları bir an önce tamamlayın” çağrısı yaptı.

Sözlerine “Ordu halkı bu zulmü hak etmiyor” diyerek devam eden Torun, ulaşım altyapısındaki aksaklıkların vatandaşlara her geçen gün daha fazla mağduriyet yaşattığını vurguladı. Önümüz yaz ayları olduğunu hatırlatan Torun, yetkilileri acil eylem planı yapmaya ve çalışmaları hızlandırmaya davet etti.