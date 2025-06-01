CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’dan sert tepki: Adalet sadece bizim için mi geçerli?

Ordu / Ali Yazan

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı son operasyonlara sert tepki gösterdi.

“Suç unsuru yok ama dalga dalga gözaltılar var. Cumhuriyet Savcıları'nı göreve davet ediyorum.” diyen Torun, iktidar belediyeleriyle ilgili iddialara karşı sessiz kalındığını savundu.

“Bu sabah yine 5. dalga operasyonuyla birlikte 47 belediye başkanı, meclis üyesi, başkan yardımcısı ve önceki dönem milletvekili gözaltına alındı. Ne yazık ki daha önceki gözaltılarda bile bir iddianame yok. Gizli tanık yok, MASAK raporu yok, elde bir şey yok. Ama gözaltılar sürüyor.” diyen Torun, operasyonların siyasi olduğunu vurguladı.

“CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNE DOKUNULMUYOR”

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların tek taraflı olduğuna dikkat çeken Torun, “Kendi belediyelerinize dair onlarca ihbar var. Örneğin Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan çok ciddi iddialar, açıklamalar yapıldı. Ama tek bir işlem bile yapılmadı. Bunlar sizce ihbar niteliğinde değil mi?” diye sordu.

“REİSİNİZ TALİMAT VERMEDİĞİ SÜRECE KIMILDAMIYORSUNUZ”

Torun, açıklamasında ağır eleştirilerde bulunarak, “Asıl suçlular göz önünde ama siz dönüp bize bakıyorsunuz. Çünkü reisiniz talimat vermedi. Bu tek adam rejimiyle kurulan adaletsizlik düzeni bir gün sona erecek. Yaptığınız hukuksuzluğun hesabını vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Torun, isim verilerek yapılan açıklamaların ve kamuoyuna yansıyan belgelerin görmezden gelindiğini belirterek, “Cumhuriyet Savcılarına sesleniyorum: Görevinizi yapın! Bu milletin adalete inancı her geçen gün zedeleniyor.” dedi.