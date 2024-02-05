CHP Osmaniye İl Başkanı şehit cenazesinde hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
CHP Osmaniye İl Başkanı şehit cenazesinde hayatını kaybetti
CHP’nin Osmaniye İl Başkanı Orhun Döğüşçü, Uzman çavuş Kadir Dingil'in cenaze töreninde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

3 Şubat tarihinde Pençe Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenazesi için Osmaniye’nin Çona köyüne giderek cenaze törenine katılan CHP Osmaniye İl Başkanı Orhun Döğüşçü, tören esnasında bir anda fenalaşarak yere düştü.

Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini ihbarı sonrasında cenaze törenine ambulans ekipleri geldi. Döğüşçü’nün kalp krizi geçirdiği anlaşılınca Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Döğiüşçü hayatını kaybetti.

Döğüşçü’nün hayatını kaybetmesinin ardından partisi CHP’ni Genel Başkanı Özgür Özel ve partililleri sosyal medya hesaplarından taziye ve başsağlığı mesajları yayımladı.

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