CHP Osmaniye İl Başkanı Yavuzer esnafın halini paylaştı

CHP Osmaniye İl Başkanı ve mali müşavir Mutlu Yavuzer, işletmelerin zor durumda olduğunu, esnafın son beş aylık dönemde işlerini yapamaz hale geldiğini belirterek, yılın ilk 5 ayında sadece kendi işletmelerine bağlı 22 işletmenin kapanış verdiğini söyledi.

Osmaniye'de mali müşavirlik yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, ülkede adalet ve hukuksuzluktan kaynaklı bir güvensizlik ortamının olduğunu belirtti.

Yavuzer, "2025’in beş aylık döneminde sadece bizim ofisimizde 22 kapanış yaptık. Bu kapanışlar daha önceleri genelde ölüm ve emekliye ayrılanlardan kaynaklı oluyordu. Bu beş aylık dönemde ekonomik sıkıntılar işletmenin kendini idame ettirememesinden kaynaklı hepsine bir kapanış dilekçesi vermek zorunda kaldık. İnsanlarımız ve esnafımız son beş aylık dönemde işlerini yapamaz, işlerini ilerletemez hale gelmiştir" diye konuştu.

Bunun en büyük etkilerinden birinin de ülkedeki adalet ve hukuk sorunu olduğunu aktaran Yavuzer, şunları kaydetti: