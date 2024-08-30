CHP Parti Meclisi, 2 Eylül’de toplanacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP Parti Meclisi, 2 Eylül’de toplanacak

CHP Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü parti genel merkezinde toplanacak ve tüzük taslak metninin güncel halini değerlendirecek.

CHP'de 6,7 ve 8 Eylül'de yapılacak tüzük değişikliği için 20'inci Olağanüstü Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor.

Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. CHP kurmayları, kurultay öncesinde Parti Meclisi toplantısında bir araya gelecek ve tüzük taslak metninin güncel halini değerlendirecek.

KURULTAY PROGRAMI

20'inci Olağanüstü Kurultay için Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü olan 4 Eylül'de Sivas'ta kurultayın sembolik başlangıcı yapılacak. Temsili olarak Sivas'ta başlayacak kurultay, Sivas'taki tören ve parti içi kurulların katılacağı toplantının ardından Ankara'ya taşınacak.

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Ankara'daki kurultayda 5 Eylül’de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak.

6 Eylül'de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecekken, aynı gün yeni tüzük belirlenecek. 7-8 Eylül’de ise program çalıştayı sürecek.

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