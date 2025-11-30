CHP'de Parti Meclisi (PM) için başvurular tamamlandı. 145 kişilik listede mevcut isimlerin birçoğu yer alırken, İlhan Cihaner, Örsan Öymen gibi isimler aday oldu.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl de listede yer alan isimlerden birisi.

DEVA Partisi'nden istifa edip CHP'ye katılan Evrim Rızvanoğlu ve Demokrat Parti'den istifa edip CHP'ye katılan Salih Uzun da PM listesinde aday olarak gösterildi.

İBB dosyasında sanık olan gazeteci Şaban Sevinç, PM'ye aday oldu.



Murat Emir'in grup başkan vekilliği görevinden alınmasını isteyen Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat PM aday listesinde yer almadı.

Dikkat çeken bir isim de Volkan Gültekin oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı Volkan Gültekin de PM'ye aday gösterildi. Volkan Gültekin 28 Haziran 2024'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden istifa etmişti.



MEMLEKET PARTİSİ İL BAŞKANI LİSTEDE



Muharrem İnce ile birlikte CHP'ye geçen Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Öykü Çalış Serdar Özgür, PM'ye aday gösterildi.

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan ünlü hukukçu Bahadır Erdem de PM'ye aday olan isimlerden oldu.





ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZININ ÇOCUĞU ADAY OLDU



Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuğu Betül Adatepe PM'ye aday oldu. Betül Adatepe önceki seçimlerde de Şişli'den Belediye Meclis üyeliğine aday olmuştu.



DAVUTOĞLU'NUN KURMAYLARI LİSTEDE

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde kurmayları olan Serkan Özcan, Kerim Rota Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alan isimlerden oldu. Serkan Özcan 2024 yılında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olmuştu. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak cumhurbaşkanlığı aday ofisinde görev alıyor.





Özgür Özel'in anahtar listesi:







CHP'de Parti Meclisi'ne aday başvurusu yapanların isimleri şöyle:















