﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Divanda, Kılıçdaroğlu’nun yanında, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu oturdu.