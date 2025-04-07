CHP Parti Meclisi oylaması sona erdi

Kayyım ihtimaline karşı Özgür Özel'in olağanüstü kurultaya gittiği genel seçim bugün gerçekleşti.

Yapılan seçimde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden CHP'nin genel başkanı oldu.

Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesinden sonra gözler 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi.

PM'nin 60 üyesi için 181, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu duyuruldu. PM ve YDK üyelikleri için saat 20.10 itibarıyla başlayan oylama yaklaşık üç buçuk saat sürdü. 23.50'de biten oylamadan sonra oy sayımına başlandı. Sayımdan sonra 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi açıklanacak.