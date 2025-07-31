CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk Aksaray’da miting seferberliği başlattı

AKSARAY / METİN KURT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Yurt İçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk, 1 Ağustos Cuma günü Aksaray'da gerçekleştirilecek olan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in mitingi öncesinde saha çalışmalarına hız verdi.

Ertürk; Güzelyurt İlçe Başkanı Hüseyin Çal, Gülağaç İlçe Başkanı Servet Demir, CHP Aksaray İl Başkan Yardımcısı Şenol Ünal ve önceki dönem İlçe Başkanı Talat Karaağaç ile birlikte Aksaray’ın çeşitli köy ve kasabalarında kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

MİTİNGE GENİŞ KATILIM İÇİN DAVET TURLARI YAPILDI

Ziyaret edilen yerleşim yerleri arasında Güzelyurt ilçesi, Gaziemir köyü, Bozcayurt köyü, Ihlara kasabası, Gülağaç ilçe merkezi, Süleymanhüyüğü köyü, Cumhuriyet Mahallesi, Akmezar köyü, Gülpınar kasabası ve Demirci kasabası yer aldı. Heyet, vatandaşları mitinge davet ederek CHP’nin yerel ve genel politikaları hakkında bilgi verdi.

ÖZGÜR ÖZEL AKSARAY’DA HALKA SESLENECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek miting, 1 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da Hükümet Meydanı’nda yapılacak. Ali Abbas Ertürk, mitingin Aksaray halkı ile güçlü bir buluşma olacağını vurgulayarak tüm hemşerileri alana davet etti.

ERTÜRK: “AKSARAY’DA DEĞİŞİMİ HEP BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ”

Saha ziyaretlerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ertürk, “Aksaraylı hemşerilerimiz değişim ve umut istiyor. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde bu değişimi hep birlikte başlatacağız. 1 Ağustos’ta Hükümet Meydanı’nda hep birlikte olalım” dedi.