CHP'li Öztrak ‘Mutfakta büyük yıkım var’ dedi ve ekledi ‘Soğan tezgahta milletin gözünden yaş getiriyor’

Ayrıca, İsrail'in Filistin'e saldırılarını lanetledi ve Suriyelilerin ülkeye gelişinin demografik yapıyı tehdit ettiğini savunarak, Suriyelilerin en geç 2 yıl içinde ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, ramazanda İsrail'in, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetleyerek Filistinlilere yönelik zulmün son bulmasını, insanlığın bu zulme sessiz kalmamasını istedi. Öztrak, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi, ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın evinin önünde darbedilmesi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun isabet etmesi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silahların patlamasının sıradan adli olaylar olmadığını kaydetti.



'SURİYELİLER'İ GÖNDERECEĞİZ'



Türkiye'nin sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengelerinin de çatırdadığını, demografik yapının tehdit altında olduğunu savunan Öztrak, "14 Mayıs'tan sonra geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz ve ülkenin demografik yapısını koruyacağız. Hudut namustur. 14 Mayıs'tan sonra bu ülkenin namusunu hak ettiği şekilde koruyacağız. Başta Hatay olmak üzere depremin vurduğu illerimizin demografik yapısını koruyacağız" diye konuştu.



'TAAMMÜDEN EKONOMİK TERÖR'



Hükumetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, "Ne dedilerse, ne söyledilerse tersi oldu. Paramızı pul ederek, enflasyonu, hayat pahalılığını azdırarak, dar ve sabit gelirlileri ezdiler. Konut fiyatları aldı başını gitti. Orta direğin ev sahibi olması artık hayal oldu. Kiralık daire bulmak bile mesele oldu. Ekonomik şiddetin en büyük yıkımı mutfakta yaşandı. Bugün irice bir soğanın tanesi 11 lira 33 kuruş. Orta boy soğanın bir tanesi 7 lira 14 kuruş. Soğan artık doğrandığında değil tezgahtan alınırken milletin gözünden yaş getiriyor. Market fiyatlarından bihaber hükumetin Nebati Bakanı çıkmış, et fiyatlarındaki artışı toplumun damak tadında meydana gelen değişime bağlamış. Koyun eti kokuyormuş, onun için milletimiz dana eti yiyormuş. Aslında koyun eti dana etine göre çok ucuzmuş. Bugün Ankara'da markette dana kuşbaşının kilosu 310 lira. Koyun etinin kilosu 330 lira. Nebati Bakanın bundan haberi yok. Bunun adı taammüden ekonomik şiddettir. Bunun adı taammüden ekonomik terördür. İşte ekonomimizi bu kafalar yönetiyor" ifadelerini kullandı.