CHP Pazar (Yarın) kurultaya gidiyor! İşte X'ten gelen tepkiler

CHP, 6 Nisan 2025 Pazar günü 39. Olağan Kurultayı’nı olağanüstü bir şekilde Ankara’da gerçekleştirecek.

Genel Başkan Özgür Özel’in liderliği, parti içindeki tartışmalar ve kayyum iddialarıyla sınanıyor.

Kurultay, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve parti içi çekişmeler gölgesinde toplanıyor.

X platformunda, destek mesajlarından sert eleştirilere kadar geniş bir tepki yelpazesi ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan 2025 Pazar günü Ankara’da düzenlenecek 39. Olağan Kurultayı ile tarihi bir dönemeçte. Özgür Özel’in genel başkanlığındaki parti, son dönemde hem iç dinamiklerdeki çalkantılar hem de dış baskılarla mücadele ediyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve partiye kayyum atanacağı iddiaları, kurultayı daha da kritik hale getirdi.

X platformunda ise bu süreç, partililerden siyaset gözlemcilerine kadar geniş bir kesim tarafından hararetle tartışılıyor.

KURULTAYIN GÜNDEMİ VE ARKA PLANI

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı, “Darbeye Karşı Milli İrade” sloganıyla Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacak.

Olağanüstü olarak duyurulan bu kurultay, 38. Kurultay’a yönelik “usulsüzlük” soruşturmaları ve kayyum tehdidi nedeniyle alındı.

Özgür Özel, 21 Mart 2025’te yaptığı açıklamada, “Partiyi olağanüstü kurultaya götürerek kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz” diyerek bu hamlenin stratejik bir savunma olduğunu belirtti.

Kurultayda genel başkanlık seçimi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.

Toplam 1.323 delegenin oy kullanacağı kurultayda, Özgür Özel’in tek aday olarak öne çıkması öngörülüyor. Ancak, parti içindeki bazı kesimler, İmamoğlu’nun gölgesinde şekillenen bu sürecin yeterince demokratik olmadığını savunuyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise 3 Nisan 2025’te X hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkan adayı olmayacağım. Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için bu kararı aldım” diyerek adaylık tartışmalarına son noktayı koydu.

KURULTAYIN GÖLGESİNDEKİ TARTIŞMALAR

Kurultay, sadece liderlik seçimiyle değil, aynı zamanda parti içindeki farklı fraksiyonların hesaplaşmasıyla da dikkat çekiyor.

İmamoğlu’nun Mart 2025’te yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanması, CHP tabanında büyük bir öfkeye yol açmıştı.

Özgür Özel’in bu süreçteki tutumu ise bazı kesimlerce “yetersiz” bulunurken, diğerleri tarafından “stratejik bir soğukkanlılık” olarak değerlendirildi.

Parti Meclisi’nin 27 Mart 2025’te İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak onaylaması, kurultayın yönünü de etkileyebilir.

X PLATFORMUNDA YANKILAR

X platformu, kurultay öncesi ve sonrası için adeta bir nabız ölçer haline geldi.

İşte gerçek tepkilerden bazıları:

“CHP’nin 6 Nisan’daki kurultayında, antidemokratik durumu görmezden gelen 3-5 kişinin kendi ikbali için Genel Başkan’ın blok listesine karşı çıkmasını anlayan var mı?”

"Özgür Özel bu hamleyle hem kayyumu engelledi hem de liderliğini pekiştirdi. Bravo!"

"İmamoğlu cezaevinde, parti kayyum tehdidi altında, ama kurultayda hala birlik mesajı verilecekmiş."

"Kemal Bey’in aday olmaması doğru karar. Artık önümüze bakmalıyız, ama keşke İmamoğlu serbest olsaydı da bu kurultay başka bir havada geçseydi"

"6 Nisan, CHP için bir seçim değil, bir sınav. Özgür Özel’in liderliği ya perçinlenecek ya da çatırdayacak"

KURULTAYIN OLASI SONUÇLARI

Kurultayda Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçilmesi halinde, parti yönetimi büyük ölçüde mevcut yapısını koruyabilir. Ancak, PM’de sınırlı değişiklikler bekleniyor. Parti tabanında ise İmamoğlu’nun durumu ve kayyum tehdidine karşı daha güçlü bir direniş talebi yükseliyor. Öte yandan, bazı delegelerin blok liste yerine çarşaf liste talebi, kurultayın demokratik niteliği üzerine gölge düşürebilir.

CHP’nin 6 Nisan 2025’teki 39. Olağan Kurultayı, sadece bir liderlik seçimi değil, aynı zamanda partinin dayanıklılığını ve birliğini test eden bir süreç olacak. X’teki tepkiler, bu sınavın yalnızca parti içinde değil, kamuoyunda da yakından izlendiğini gösterdi.

Kurultayın sonucu, CHP’nin önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetindeki yerini nasıl şekillendireceği konusunda belirleyici bir adım niteliğinde.