CHP PM ve YDK için yarışanların listesi belli oldu

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden seçilecek Parti Meclisi'ne 181, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 51 kişi başvuru da bulundu. Başvuru yapanların tam listesi belli oldu.