CHP PM ve YDK için yarışanların listesi belli oldu

Özgür Özel'in kayyum tehdidini aşmak için aldığı olağanüstü kurultayda partinin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da yenilenmeye gidiyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rekor oyla, bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildiği kurultayda gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin kurulu seçimine çevrildi.
Genel başkan seçiminin ardından delegeler Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.
Gözlerin çevrildiği kritik seçim için Parti Meclisi'nde 181 aday, Yüksek Disiplin Kurulu'nda 51 aday yarışıyor.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu için 51 kişi başvurdu.