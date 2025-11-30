CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesi belli oldu. 142 kişilik listede, mevcut isimlerin birçoğu yer alırken, İlhan Cihaner, vergi uzmanı Ozan Bingöl de anahtar listede yer alan isimlerden oldu.

Özgür Özel’in mevcut PM’sinde yer alıp, yeni dönemde Özel’in listesinden aday gösterilmeyen isimler de oldu.

12 İSİM ÇİZİK YEDİ

Mevcut PM’de yer alıp, yeni dönemde Özel’in listesinden aday gösterilmeyen isimler şöyle,

• Yalçın Görgöz

• Ali Haydar Hakverdi

• Ali Haydar Fırat

• Baran Bozoğlu

• Berna Özgül

• Semra Dinçer

• Berkay Gezgin

• Niyazi Şen

• Özgür Ceylan

• Hikmet Yalım Halıcı

• Mehmet Alkın Denizaslanı

• Şengül Yeşildal

'KESİK FALAN YOK'

CHP'li Umut Akdoğan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hikmet Yalım Halıcı ve Semra Dinçer gibi isimlerin, tıpkı kendileri gibi başkalarının aday olabilmesi için adaylıklarını koymadıklarını açıkladı. Akdoğan, üstü çizilen isimlerin olmadığını öne sürdü.

Akdoğan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'Burada bir hakkı teslim edelim. Vekillerimizden @yalimhalici ve @semradincerchp

tıpki bizler gibi, bu dönem de başka arkadaşlar görev alsın diyerek kendileri aday olmadılar. Yalım Halıcı’nın uzun süre önce Genel Başkanımıza giderek bu dönem de bir başkası olsun dediğini biliyorum. Yani kesik falan yok.'

48 KİŞİ YERİNİ KORUDU

Önceki dönemde 60 kişi olan PM’de 48 kişi yerini korurken, 12 kişi yeni PM'de yer almadı.

İşte yerini koruyan isimler,

'Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Burhanettin Bulut, Sercan Çığgın, Meryem Gül Çiftçi Binici, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Ali Abbas Ertürk, Gökçe Gökçen, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek.'

EKONOMİ KADROSU GENİŞ TUTULDU

Anahtar listede, ekonomi kadrosu geniş tutuldu. Kadroda, Güldem Atabay, Ozan Bingöl, Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl ve Serkan Özcan, CHP Lideri Özgür Özel’in anahtar listesinde yer aldı.

Anahtar listesinin, 'Hukuk ve adalet' tarafında ise üç yeni isim yer aldı.

Bu isimler şöyle sıralandı: Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner ve Zeynel Emre.

DIŞ POLİTİKAYA YENİ İSİMLER

Dış Politika kadrolarında ise Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ile Prof. Dr. Barış Övgün yer aldı.

Anahtar listeye, Bihlun Tamaylıgil gibi tecrübeli isimlerin yanında, Cansel Çiftçi gibi genç ve yeni isimler de eklendi.

Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ ile partiye son dönemde katılan isimlerden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu isimleri de Özel’in anahtar listesinde yer aldı.

ALİ HAYDAR FIRAT ANAHTAR LİSTEDE YOK

Murat Emir'in grup başkan vekilliği görevinden alınmasını isteyen Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat PM anahtar listede yer almadı.

Dikkat çeken bir isim de Volkan Gültekin oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı Volkan Gültekin de Özgür Özel'in anahtar listesinden PM'ye aday gösterildi. Volkan Gültekin 28 Haziran 2024'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden istifa etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SINDAKİ İSİM ANAHTAR LİSTEDE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son MYK'sında hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Zeynel Emre Özgür Özel'in anahtar parti meclisi listesinde yer aldı. Geçen olağanüstü kurultayda da yine Kılıçdaroğlu'na yakın isim Engin Özkoç, Özgür Özel'in listesinde yer alarak PM'ye girmişti.

ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZININ ÇOCUĞU ADAY OLDU

Öte yandan Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuğu Betül Adatepe PM'ye aday oldu. Betül Adatepe önceki seçimlerde de Şişli'den Belediye Meclis üyeliğine aday olmuştu.