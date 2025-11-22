CHP, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması istemiyle yürüyüş kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, ‘Biz kendimize güveniyoruz. Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz. Siz de yalan ve iftiralarla doldurduğunuz bulamaç iddianamenize güveniyorsanız: Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün’ dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de daha önce İBB iddianamesinde, 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarının TRT’de yayınlanması yönündeki taleplerini yinelemişti. Talebe olumlu yanıt gelmemesi üzerine yürüyüş kararı alındı.

'MAHKEMELERİ CANLI YAYINLAYIN'

Akmerkez AVM önünden başlayarak Ulus’taki TRT stüdyolarına kadar devam edeceği belirtildi. CHP’liler, ellerinde dövizler ve sloganlarla TRT çağrısını yineledi. Yürüyüşte, 'Mahkemeleri Canlı Yayınlayın', 'Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz' ve 'Gün Gelecek Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek' sloganları atıldı.

CHP YÜRÜYÜŞÜNE POLİS ENGELİ

Yürüyüşten sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in TRT Ulus binası önünde basın açıklaması yapması beklenirken, etkinlik sebebiyle Akmerkez çevresi polis ablukası altına alındı.

TOMALI ABLKUKAYI AŞTILAR

CHP'liler, kendilerine yöneltilen ablukayı aşarak, TRT'nın Ulus'taki binası önüne ulaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, burada basın açıklaması yaptı.

Çelik, açıklamasında, 'TRT 61 yaşında bir kurumdur. Kurulduğu günden bu yana tarihinin hiçbir döneminde böyle rezil bir duruma düşmemiştir' ifadelerini kullandı.

'TRT’NİN İFTİRA YAYINI SERBEST PROTESTO EDİLMESİ YASAK'

CHP'li Gökhan Günaydın, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT’nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak.. Yasaklarınızla birlikte ve hep beraber, tarihin çöplüğüne gideceksiniz..' dedi.