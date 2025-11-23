CHP’ye özellikle iktidar partisi başta olmak üzere rakipleri ve islamcı kesim alkol konusundan yüklenmektedir. Ancak CHP’nin alkolü yasakladığı pek bilinmez. CHP Atatürk döneminde parti teşkilatlarında alkolü yasakladı. Bunun belgesi de arşivden çıktı.

21 Ağustos 1930 tarihinde hem CHP teşkilatlarına hem de Türk Ocağı Genel Başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’e bir genelge gönderildi. Bu genelgeye göre parti teşkilatları ve Türk Ocağı’nın topluma örnek olan yerler olduğunu o yüzden daha önce de yaşanan bazı olaylar nedeniyle örgüt binalarında rakı içilmesi yasaklandı.

Yasaklama metninde ilginç ifadeler de yer aldı. CHP Genel Sekreteri Saffet Arıkan tarafından genelgede “Son günlerde aldığım bazı haberlere ilâveten İzmir’de tahaddüs eden (medyana gelen) bir vaziyet dolayısıyla teşkilat arkadaşlarımızın nazarı dikkatlerini tekrar celbe lüzum gördüm:

Malumu alileridir ki (Siz de çok iyi bilirsiniz ki) Fırkamız (CHP) bütün memlekete inkilap, terakki (Gelişme) ve teceddüt (Yenilik) yolunda rehberlik iddiasındadır ve şimdiye kadar yapmış olduğu çok feyizli ve çok yüksek işlerle müftehirdir (Övünç duyulan). Bundan bir kaç sene evvel bazı mahfellerimizde (toplantı yerleri) rakı içildiğini ve kumar oynandığını işitmiş ve bu günkü nesle yol gösteren teşkilatımızın hariminde (kutsalında) halkımızca bu gibi hoş görülmeyecek hallerin kat'iyetle menini rica etmiştim. Kongremizin zabıtları ve yasası mucibince (gereğince) teşkilatımızın bir uzvu tabiisi ve hars (Kültür) şubesi olan Türk Ocakları’nda da müsamahakar bir surette rakı içildiğinden şikayet edilmiş ve nitekim son defa İzmir'de aynı vak'a tekerrür ettiğinden muhterem arkadaşımız ve Türk Ocakları Reisi Hamdullah Suphi Beyfendi bizzat İzmir’e giderek müdahale etmek mecburiyetinde kalmıştır” denildi.

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN ETKİSİ

Serbest Cumhuriyet Fırka’nın kurulması da bu genelgenin çıkmasında etkili olduğu metinden anlaşılıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan 9 gün sonra yani 21 Ağustos 1930 yılında bu genelge yazılıyor.

Genelgede rakı içme konusunda herkesin özgür olduğu ancak parti teşkilatlarında içmenin bazı çevrelerce başka yerlere çekileceği vurgulanarak şöyle denildi:

“Gerçi rakı içmek bizim prensiplerimizce asla memnu (yasak) değildir, herkes bu zevki hürriyetini istimalde (kullanmada) serbesttir. Ancak bütün millete rehberlik iddiasıyla ve hakkıyla ortaya atılan fırkamızın ve bizimle mütevazı yürüyen Türk Ocakları’nın resmi mahfellerinde (yerlerinde) ağyara (Yabancılara) meyhane hissini verecek şekilde rakı içirtmek bizim noktai nazarlarımıza (Görüşlerimize) külliyen münafi (Aykırı) ve memnudur (Yasaktır). Bahusus (Özellikle) bizi her fırsatla ve her noktada tenkit arzusuyla teşekkül etmiş olan İkinci bir fırkanın (Serbest Cumhuriyet Fırkası) aslen tali (İkincil) ve fakat tesir itibariyle büyük teferrüata ehemmiyet vermekliğimizi şiddetle âmirdir. Binaenaleyh teşkilatımız kademelerinin evvelce yapılan ve bu tamim ile de teyit edilen bu noktaya ehemmiyet vermelerini ve hatta Türk Ocaklarına da delalet ederek indelhace (İhtiyaca göre) lâzım gelen vesavada bulunmalarını ehemmiyetle rica eder ve Türk Ocakları Reisliğinden dahi Ocaklara aynı yolda tebligatta bulunulacağını ilaveten arz ile teyidi hürmet eylerim efendim. “