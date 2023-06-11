CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı can silerken 5'inci kattan düştü

Rize CHP Kadın Kolları eski başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), oturduğu apartmanın 5’inci katındaki dairesinde cam silerken, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ardal, hastanede tedaviye alındı.

CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı can silerken 5'inci kattan düştü

Rize'de bir kadın, evinin camını silerken 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Kadının CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı ve milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Rize'nin Çarşı Mahallesi'nde dün saat 16.30'da meydana gelen olayda, Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), 5'inci katta oturduğu dairede cam temizliği yaparken dengesini kaybetti. Ardal, metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ardal'ın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ardal'ın CHP Rize Kadın Kolları eski başkanlığı yaptığı ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partisinden aday adaylığı başvurusunda bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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