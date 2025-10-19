CHP Sakarya 39. Olağan İl Kongresinde mevcut İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu ile partinin bir diğer önemli ismi Cengiz Çiçek arasında geçen başkanlık yarışında heyecan saat 17.30’da oy verme işleminin sona ermesiyle yerini sayım sürecine bıraktı.

Oğuzcan Curoğlu 320 oy alarak seçimi açık farkla kazandı. Cengiz Çiçek ise 141 oyda kaldı. Böylece Oğuzcan Curoğlu yeniden CHP Sakarya İl Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Kongrede birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, seçim sonucunun açıklanmasının ardından salonda alkışlar yükseldi.