CHP Samsun'da Mülakat Zulmüne Tepki

Samsun'da CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ardından yapılan mülakatların adaletsiz olduğunu ve bu nedenle yaşamını yitiren Doğuşcan Kavaklı'nın eğitim emeklerine hakaret edildiğini ifade etti. Özdağ, Kavaklı'nın ailesinin acısına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdağ, mülakat sisteminin keyfi ve adaletsiz olduğunu belirterek, AKP iktidarının bu duruma son vermesi gerektiğini savundu. Özdağ, Kavaklı'nın mülakatla işe alınan bir kişiden 10 puan daha yüksek almasına rağmen, mülakata katılımının adil olmadığını söyledi.

Özdağ, mülakat kurulu üyelerinin keyfi puanlamalar yaparak gençlerin hayatlarını olumsuz etkilediğini ve bu durumun kamuoyunda büyük bir tepki yarattığını belirtti. Özdağ, mülakatın geçerli bir ölçme değerlendirme aracı olmadığını ve bu sistemle gençlerin emeklerinin hiçe sayıldığını kaydetti. Ayrıca, Doğuşcan Kavaklı'nın mülakat sırasında özel olarak zorlandığını belirten aile üyeleriyle görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Toplantıya katılan milletvekili Murat Çan ve Asarcık İlçe Başkanı, Kavaklı ailesiyle dayanışma içinde olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Özdağ, mülakat uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, geçmişte başlatılan hukuki süreçlerin devam edeceğini açıkladı.

Kamu görevlilerinin bu tür adaletsizliklerin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine dikkat çeken Özdağ, Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi verdiği sözlerin hatırlanması gerektiğini belirtti. Olayın hemen ardından kamuoyunda büyük bir yankı uyandırması, mülakat sisteminin sorgulanmasına neden oldu.