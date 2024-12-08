CHP seçimi kazanmanın yolunu buldu. O dört seçmen grubuna odaklanacak

CHP’nin 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerden birinci parti olarak ayrılması ana muhalefet partisinde önümüzdeki genel seçimler için de büyük bir beklenti oluşturdu. Ancak şu anda CHP'nin anketlerde ortalama yüzde 30 civarında görünen oyu, Meclis çoğunluğunu ya da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yeterli seviyede değil. CHP de 2028 yılında yapılması planlanan seçimde dört kesim üzerinden oylarını yükseltmeyi düşünüyor.

DİNDAR KADINLAR

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; bu kesimlerden birincisi dindar kadın seçmenler. Yerel seçim analizlerine göre CHP son yerel seçimde AKP’den 1.5 milyon oy aldı. Bu oyların büyük kısmı dindar kadın seçmenden geldi. Yeni dönemde CHP’nin belediyeler aracılığı ile kadınlara daha çok dokunan çalışmalar yapması, CHP’nin de onlara seslenen bir söylem içinde olması gerektiği belirtiliyor.

SANDIĞA GİTMEYENLER

İkinci kesim sandığa gitmeyen seçmen. Bu seçmenlerin büyük kısmını ilk kez oy kullanma hakkı kazanan gençlerin oluşturduğu belirtilirken, umutsuzluk düzeyi orta ve ileri yaş seçmene göre daha yüksek olan yeni oy kullanacak genç seçmene umut aşılayan bir çalışma da ayrıca önem taşıyor.

KIRSAL KESİMDE YAŞAYANLAR

Yine yapılan analizlere göre CHP’ye kırsal seçmen desteğinin düşük olduğu biliniyor. Oy artırma hedefinde üçüncü kesim olarak kırsal yerleşimlerdeki seçmen bu sebeple önem taşıyor.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER

Dördüncü kesim ise genel seçmen içinde yüzde 2 gibi bir oranı olsa da, tabloyu değiştirecek etkilerde bulunan yurt dışı seçmen var.

Parti programı çalışması, hükümet programı olarak hazırlanan CHP’nin seçime giden süreçte bu dört seçmen grubuna yönelik özel çalışma yapması öngörülüyor.