CHP Sırat Köprüsünde

Darbeler gördü, kapandı açıldı ama CHP kuruluşundan bu yana böyle asla düşmedi, düşürülemedi.

CHP Eylül ayında tam anlamıyla bir sırat köprüsünde;

- Ya Cennet’i yaşayacak

- Ye Cehennem’i yaşayacak

Bir yanda 15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek “mutlak butlan” davası var.

Diğer yanda 21 Eylül’de delegelerin imzasıyla çağrısı yapılacak Olağanüstü Kurultay var.

CHP lideri Özgür Özel dedi ki;

• “15 Eylül’de kayyum atansa bile orada 6 gün durur… Delegelerimiz 21 Eylül’de iradelerini yenileyecek.”

Özel, yargının kayyum atamayacağını, atarsa bile kayyumun kurultayı iptal edemeyeceğini tahmin ediyor.

Kayyum ataması hukuki değil siyasi bir karar olur.

- YSK’nın İstanbul İl Başkanlığı kararını iptal etmemesi,

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “bu kararın etkisi olur” itirafı,

15 Eylül davasının, “mutlak butlan” kararı vereceğini ortaya koyuyor.

CHP’nin delegelerinin iradesiyle toplanacak kurultay başlamadan önce Çankaya seçim kurulu tarafından iptal edilir veya hakim kurultaya katılmazsa ne olur?

Mahkeme “mutlak butlan” kararı verirken 21 Eylül Kurultay’ını doğrudan tedbir kararı durdurursa ne olur?

“Mutlak butlan” kararı çıkarsa, hukukçular arasında farklı yorumlar var.

Bir kanat, “eski yönetim otomatik geri döner” diyor.

Başka kanat, MHP 2016 örneğini hatırlatarak “çağrı heyeti atanır, yeni kongre yapılır” görüşünü savunuyor.

Bu nedenle 15 Eylül’de çıkacak olası karar, CHP’yi otomatik olarak Kılıçdaroğlu yönetimine döndürmeyebilir.

15 – 21 Eylül CHP’nin sırat köprüsünde hangi yöne ilerleyeceğinin göstergeleri olacak.

15 Eylül davasından karar çıkmama ihtimali de yok değil.

21 Eylül’de Kurultay yapılır ve Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçilirse “mutlak butlan” yargılaması ortadan kalmayacak ki…

Şu gerçeği görmemiz lazım: CHP krizinin yaratıcısı saray iktidarıdır.

- Recep Tayyip Erdoğan diyor ki;

27 Kasım 2024 – AKP TBMM Grup Toplantısı:

“… Şaibeli bir kurultayla devrilip sürgüne gönderilen…” (Kemal Kılıçdaroğlu’na atfen).

1 Şubat 2025 – AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi:

“Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal’i partiden tehcir ettiler.”

14 Şubat 2025 – Uçakta gazetecilere:

“Kılıçdaroğlu ‘şaibe yoktur’ diyemiyor… Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?”

6 Eylül 2025 – Malatya:

“CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz”

Değerli okurlarım,

Cehennem ateşinin altına odun atan Erdoğan’dır.

Parti içinde birlik ve bütünlük içinde Erdoğan iktidarı ile saray kumpasları ile siyasi yargı kararları ile mücadelesi beklenen CHP’liler ne yapıyorlar?

Erdoğan’la birlikte Cehennem ateşinin altına odun atıyorlar.

Bırakın 5 kişilik kayyum heyetini hiç bir mahkeme kayyum atayacak tek bir CHP üyesi bulamamalı.

İster İstanbul İl Başkanlığı ister CHP Genel Başkanlığı fark etmez.

Asırlık Çınar CHP’de tek bir çürük olmamalı.

Ama oldu işte.

Sarayın yarattığı komployu, kumpası göremeyen CHP’lilerin birbirlerine düşmeleri çok açık söylüyorum;

• Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmektir.

• Yapılacak ilk seçimde Erdoğan’ın yoluna çok sevdiği turkuaz halı döşeyerek yeniden seçilmesinin yolunu açmaktır.

Gürsel Tekin’in yarın CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gidecekmiş.

Yanlış adrese gideceksin Gürsel Tekin.

Doğru adresi sana kayyum görevi veren saray ya da adliye sarayıdır.

Doğru olan da kalan heyetinle görevi reddetmektir.

Değerli okurlarım,

PROJE ve YALANLAR GERÇEKLER Ekrem İmamoğlu kitaplarımı adınıza imzalı göndermemi isterseniz bu linki tıklayınız:

https://algolamedya.com