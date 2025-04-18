CHP Şişli Gençlik Kolları: Şişli kayyumu öğrenci desteklerini kesti

Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum yönetimi ilk iş olarak Kent Lokantalarını kapatmış, gelen tepkiler üzerine 17 gün sonra yeniden açmıştı.

Kayyum yönetiminin bu kez de öğrenci burslarını kestiği söylendi. Destek alan öğrencilerin ödemelerini alamadıklarını söylemesi üzerine CHP Şişli Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden açıklama yaparak tepki gösterdi.

19 Mart'ta İstanbul'da CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlar kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Başkan Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen görevlendirilmişti.

CHP Şişli Gençlik Kolları, kayyum yönetiminin belediye tarafından öğrencilere yapılan abonman ve burs desteğinin yatırılmadığı iddia edildi.

"GENÇLERİN ABONMANINA, BURSUNA ÇÖKÜYORSUNUZ!"

Bir öğrencinin "Şişli kayyumu hem abonmanımı kesti hem bursumu yatırmadı." paylaşımını alıntılayan Şişli Gençlik Kolları, kayyum yönetimine "Aylık abonman desteği neden kesildi, burslar neden yatırılmadı?" diye sordu.

CHP Şişli Gençlik Kolları'ndan yapılan paylaşımda "Şişli kayyumunun bugün de gençlerimizin aylık akbil abonman desteğini ve bursunu kestiğini öğrendik. Belediyemize çöktüğünüz yetmedi, şimdi de gençlerin abonmanına, bursuna çöküyorsunuz! Şişlili gençler soruyor: Aylık abonman desteği neden kesildi, burslar neden yatırılmadı?" denildi.