CHP siyaset ve yargının oyuncağı mı?

CHP’nin 5-6 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayının ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Özgür Özel ise 812 oy alarak Genel Başkan seçildi.

Genel başkanlık dönemi başladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ara ara tam beş kez, “şaibeli kurultay” sözleri ile başlayan süreçte bazı delegelerin para ile oy kullandıkları iddiası mahkemelere taşındı.

14 ay sonra “Tedbir istemli Mutlak Butlan” talepli dava Ankara 42. Asliye Hukuk mahkemesinde 15 Şubat 2025’te başladı.

7. ayında dün yapılan duruşma 24 Ekim 2025’e ertelendi.

6 Nisan 2025’te CHP’nin 21’inci olağanüstü Kurultay’ı yapıldı. Oy kullanan 1.276 delegeden 1.171 oy alan Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel başkanlık dönemi başladı.

21 Eylül 2025’te CHP’nin 21’inci olağanüstü Kurultay’ı yapılacak ve Özgür Özel yeniden seçilecek.

Genel başkanlık dönemi başlayacak.

Tabi eğer Çankaya ilçe seçim Kurulu’na ve YSK’ya yapılacak itiraz sonucu erteleme ya da iptal olmaz ise.

CHP’nin MYK’sı 14 Temmuz 2025’te kongre takviminin başlatılmasına karar verildi ve teşkilatlara 17 Temmuz 2025’te tebliğ edildi.

CHP Genel Merkez yönetimi ilçe kongrelerinin, 13 Eylül 2025’te başlayıp en geç 5 Ekim 2025’te bitmesini, il kongrelerinin de 11 Ekim 2025’te başlayıp en geç 5 Kasım 2025’te bitmesini karara bağladı.

CHP Tüzüğü md. 47/1 maddesi gereği kurultayın en az 30 gün önce duyurulması gerekiyor.

İl kongreleri 11 Ekim 2025’te başlayıp çok hızlı şekilde 5 günde tamamlanırsa 16 Ekim 2025’te biter.

PM aynı gün kurultayı ilan ederse; 39. Olağan Kurultay 15 – 16 Kasım 2025’te yapılabilir.

CHP il kongreleri 5 Kasım 2025’te biter ve PM aynı gün karar alırsa 39. Olağan Kurultay 30 gün sonra 6- 7 Aralık 2025’te yapılabilir.

Ankara 42. Asliye Hukuk mahkemesinin 24 Ekim’de 2025’te vereceği karar bu kez 39. Olağan Kurultay için büyük önem taşıyacak.

Dava yine ertelenirse Özgür Özel için çok büyük ihtimalle sonuç şu olacak:

Genel başkanlık dönemi başlayacak.

42. Asliye Hukuk mahkemesi acaba tüm bu gelişmeleri bekleyip 2 olağanüstü, 2 olağan kurultay için toptan tedbirli mutlak butlan kararı mı verecek?

CHP delegelerinin iradeleri ile 4 kez seçilen Özgür Özel’den genel başkanlığı alıp Kemal Kılıçdaroğlu’na mı verecek?

Değerli okurlarım,

Geç gelen adalet, adalet değildir.

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk Türkiye’de uzun süren davaların hukuka aykırı olduğunu vurgular.

Türk siyasetinin 1. Partisi olan CHP hakkında açılan davaların mahkemelerde uzun sürdürülmesi sadece CHP’yi yıpratmaz.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan tüm siyasi partileri de yıpratır.

CHP siyaset ve yargının oyuncağı değildir, olamaz.