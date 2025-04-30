CHP söz vermişti! Yozgatlı çiftçilerin cezası için adım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu.

Tepki gösterenler arasında traktörleri ile Yozgatlı çiftçiler de yer almıştı. Çiftçilerin konvoy oluşturmasına karşılık trafik cezası kesilmişti.

Bu adım tepki ile karşılanırken CHP, cezaların kendileri tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

CEZALAR ÖDENDİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yozgatlı çiftçilere kesilen park cezaları, Genel Başkan Özgür Özel tarafından ödendi.

CHP Yozgat İl Başkanı’nın süreci takip ettiğini belirten yetkililer, "Yozgat’a gittiğimiz hafta 11 ceza tebliğ edilmişti. Onlar Genel Başkanımız tarafından ödendi. Geri kalanı da tebliğ oldukça ödenecek" dedi.

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