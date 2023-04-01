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CHP Sözcüsü Faik Öztrak paylaştı: 21 yılın göz yaşartan acı özeti

Sosyal medya paylaşımıyla ekonominin geldiği noktayı gözler önüne seren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün 1 Nisan! Ama bu “1 Nisan Şakası” değil. 21 yılın göz yaşartan acı özeti” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:06
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak paylaştı: 21 yılın göz yaşartan acı özeti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak paylaştı: 21 yılın göz yaşartan acı özeti
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Öztrak, paylaşımında 2002’deki çeyrek altın fiyatıyla bugünkü soğan fiyatını karşılaştırırken "Bugün 1 Nisan! Ama bu “1 Nisan Şakası” değil. 21 yılın göz yaşartan acı özeti." ifadelerini kullandı.

AÇLIK SINIRI 9 BİN 425 TL
Türk İş'in, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2023’te açıklanan sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı şubat ayında 9 bin 425 TL'ye, yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 12 bin 265 liraya ulaştı.

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