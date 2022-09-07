CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin: HDP'lilere bakanlık verilebilir demişti

Katıldığı televizyon programında "HDP'lilere bakanlık verilebilir" ifadeleri tartışma konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözlerini değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir. Bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil" dedi.

Öztrak, dün akşam (6 Eylül) KRT TV'de Oğuz Demir'in sunduğu "Anlamak İçin" programına katıldı.

"AÇIKLAMALARI KENDİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİDİR"

Öztrak, yayın sırasında kendisine Tekin’in açıklamasıyla ilgili yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Hiç tartışmaya gerek yok. Son derece açık. CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir. CHP’nin böyle bir görüşü yoktur. Zaten bu işin nasıl olacağı konusunda Genel Başkanımız geçen gün yapmış olduğu bir televizyon programında açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Altılı masada kimler vardır, son derece açık. Dolayısıyla bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil."

Öztrak, söz konusu açıklamasının görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşarak, "CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü, CHP Grup Başkanvekilleri ve partimizin yetkili kurulları açıklar. Nokta" ifadelerini kullandı.