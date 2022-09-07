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  • CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin: HDP'lilere bakanlık verilebilir demişti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin: HDP'lilere bakanlık verilebilir demişti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP’ye bakanlık sözleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:43
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin: HDP'lilere bakanlık verilebilir demişti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin: HDP'lilere bakanlık verilebilir demişti
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Katıldığı televizyon programında "HDP'lilere bakanlık verilebilir" ifadeleri tartışma konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözlerini değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir. Bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil" dedi.

Öztrak, dün akşam (6 Eylül) KRT TV'de Oğuz Demir'in sunduğu "Anlamak İçin" programına katıldı.

"AÇIKLAMALARI KENDİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİDİR"
Öztrak, yayın sırasında kendisine Tekin’in açıklamasıyla ilgili yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Hiç tartışmaya gerek yok. Son derece açık. CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir. CHP’nin böyle bir görüşü yoktur. Zaten bu işin nasıl olacağı konusunda Genel Başkanımız geçen gün yapmış olduğu bir televizyon programında açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Altılı masada kimler vardır, son derece açık. Dolayısıyla bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil."

Öztrak, söz konusu açıklamasının görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşarak, "CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü, CHP Grup Başkanvekilleri ve partimizin yetkili kurulları açıklar. Nokta" ifadelerini kullandı.

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Şinasi köse
7.09.2022 16:53
Sayın Öztrak yaklaşık bir haftadır kulağınızın üstüne yatmayıp, partiniz adına O zatın söylediklerinin bağlayıcılığı olmadığını, kesinlikle böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini ilk günden neden açklm  
 
Vatandaslik alamaz kanun acik net olamsina karsin simdi biz kime guvencez Insan
7.09.2022 16:52
Bir an suriyeye oporasyon baslanmali ve verilen vatandasliklar geri alinmali bu v liklar kanuni deyil siginmaci koruma latindakiler vatandaslik alamaz evlenseler bile oturum alir sade ama omur boyu va  
 
Abbas
7.09.2022 16:48
Gürsel beyde Aykut bey gibi yeniden evlendi, onun heyacanına verelim, dikkate almamak gerekiyor, ama İyi partide aşırı heyecanlansalar oluyor, onları da dikkate almamak lazım  
 
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